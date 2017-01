பொங்கல் திருநாளை துக்க நாளாக மாற்றிய ஓ.பன்னீர் செல்வம் அரசு - பெ. மணியரசன் கண்டனம்

தமிழர்களின் மரபு வழிப்பட்ட பெருமைக்குரிய, மகிழ்ச்சிக்குரிய “பொங்கல்” நாளை, ஓ.பி.எஸ். அரசு இன்று துக்க நாளாக மாற்றியிருக்கிறது என்று பெ. மணியரசன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Desa Podhuvudamai Katchi chief P. Maniarasan slammed TamilNadu government and strongly condemned for youths attacked by Tamil Nadu police.