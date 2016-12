தலைமை செயலாளராக பதவியேற்று 6 மாதத்தில் சஸ்பெண்ட் ஆன ராம மோகன் ராவ் - விரைவில் கைது

ஊழல் புகார், வருமான வரி சோதனையை அடுத்து தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன ராவை அப்பதவியிலிருந்து தமிழக அரசு இன்று இடை நீக்கம் செய்துள்ளது.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:57 [IST]

English summary

here is the background story of IAS office Rama mohan Rao.