ஒருபுறம் சுரங்க மெட்ரோ ரயில் தொடக்கம், மறுபுறம் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக பஸ் ஸ்டிரைக்!

சென்னை மாநகரில் சுரங்க மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கிய நிலையில் மறுபுறம் நியாயமான கோரிக்கைகளுக்காக பஸ் ஸ்டிரைக் நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Columnist Paa Krishnan says that the strike called by Transport workers is very reasonable, as they were allegedly betrayed by government authorities by using the money deposited by workers. It is unfair on the part of Transport department to invite the workers for table talk instead of telling the real position.