வேந்தர் மூவிஸ் மதன் ஜாமீனுக்கு எஸ்.ஆர்.எம் பச்சமுத்து ரூ.10 கோடி உத்தரவாதம்

எஸ்ஆர்எம் மருத்துவக் கல்லூரியில் சீட் வாங்கி தருவதாக பலகோடிகள் ஏமாற்றிய வேந்தர் மூவிஸ் மதனுக்கு ஜாமீன் வழங்க ரூ. 10 கோடி உத்தரவாத தொகையை எஸ்ஆர்எம் நிறுவனர் பச்சமுத்து கட்டுவதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

Pachamuthu offers Rs 10 cr surity to Mathan's bail. The former one is founder of SRM group of educational institutions.