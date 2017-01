ஜல்லிக்கட்டு.. யானை கட்டி போரடித்த மண்ணில் யானைகளுடன் போராட்டம்.. பாகன்கள் அதிரடி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக யானைகளுடன் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக பாகன்கள் தெரிவித்துள்ளனர். திருச்சியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் நாளை யானையுடன் பங்கேற்க உள்ளதாக யானை பாகன்கள் நலச்சங்கம் தெரிவித்துள்ள

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 20, 2017, 21:13 [IST]

English summary

Pagans also decided to support for jallikattu. Pagans going to participated in the protest of students in Trichy with Elephants.