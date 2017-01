பாலமேட்டில் தடையை மீறி காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன - போலீஸ் தடியடியால் பதற்றம்

மதுரை பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தில் காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன. ஓடி வந்த காளைகளை அடக்க முயன்றவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தினர்

English summary

Police lathi charged protesters in Palamedu near Madurai. Anticipating trouble, police in large number was deployed in sensitive areas where the sport is generally held like Palamedu.