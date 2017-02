பாலமேட்டில் கோலாகலமாக தொடங்கியது ஜல்லிக்கட்டு.. சீறிப் பாயும் காளைகள்.. களத்தில் இறங்கிய இளைஞர்கள்

2 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு தொடங்கியது. சீறிப் பாயும் காளைகளை பிடிக்க 1607 மாடுபிடி வீரர்கள் களத்தில் இறங்கியுள்ளனர்.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 8:33 [IST]

Jallikattu event starts at Palamedu in Madurai district today amid heavy security and police cover.