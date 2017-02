பூர்வா ஜோஷிபுரா எங்கிருந்தாலும் வாடிவாசலுக்கு வரவும்... பழனிபாரதி செம!

பீட்டா இந்தியா தலைவர் பூர்வா ஜோஷிபுரா எங்கிருந்தாலும் அலங்காநல்லூர் வாடிவாசலுக்கு வரவும் என கிண்டலடித்துள்ளார் பீட்டா இந்தியா தலைவர் பூர்வா ஜோஷிபுரா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Film lyricist Palani Bharathi has teased PETA India chief Poorva Joshipura for taming the Tamil Nadu people on Jallikattu.