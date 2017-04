வெயில தணிக்க இப்படி ஏதாவது செஞ்சா தான் முடியும்... ஷவரில் ஜாலியாக கும்மாளம் போடும் பழனி கோவில் யானை

கோடை வெப்பத்தை தணிக்க பழனியில் கோவில் யானைக்கு ஷவர் பாத் மூலம் குளிச்சியூட்டும் முயற்சியை கோவில் நிர்வாகம் எடுத்துள்ளது.

English summary

Palani periyanayaki amman temple elephant kasthuri enjoying shower bath which was arranged by the temple administration