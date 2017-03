கச்சத்தீவு அந்தோணியார் திருவிழாவிற்கு முன் மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்.. மோடிக்கு முதல்வர் கடிதம்

கச்சத்தீவு அந்தோணியார் திருவிழா இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நடைபெற உள்ளது. அதற்கு முன்னர் இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதமர் மோடியிடம் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி க

English summary

Palanisamy writes letter to Modi for releasing fishermen TN CM Edapadi Palanisamy wrote a letter to Modi to take step to release fishermen before St. Antony’s church festival.