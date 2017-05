இந்தியாவின் இளம் விஞ்ஞானி ரிஃபாத்... பிளஸ் 2வில் எவ்வளவு மார்க் தெரியுமா?

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது இளைஞர் ஒருவர் உலகின் மிகச்சிறிய செயற்கைக்கோளை வடிவமைத்து சாதித்துள்ளார். இவர் சமீபத்தில் பிளஸ் 2 முடித்தவர்.

English summary

The Indian scientist Pallapatti Rifath Sharukh, Who has Young Scientist In India. He has made lowest Cost and Worlds smallest Satellite , Kalam Sat The proud of India.