வீட்டில் கழிப்பறை இல்லைன்னா ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தில் வேலை கிடையாதாம்!

ஸ்வாச் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் கழிப்பறை கட்டாத நபர்களுக்கு, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் வேலை மறுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A village panchayat in Tuticorin district of Tamil Nadu has denied work under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme to people who did not construct toilets under the Swachh Bharat Abhiyan mission.