கால்நூற்றாண்டாக நீடிக்கும் தூத்துக்குடி ரத்த சரித்திரம்! பழிக்கு பழி கொலைகளால் தொடரும் திகில்!

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் ரத்த சரித்திரம் 24 ஆண்டுகாலமாக தொடர்ந்து வருகிறது. அசுபதி பாண்டியனில் தொடங்கிய கொலை பழிக்குப் பழியாக புல்லாவெளி சிங்காரம் வரை நீடிக்கிறது.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 9:29 [IST]

English summary

The feud between the Pannaiyars and Pasupathi Pandian and his army of supporters is more than two decades old. It dates back to 1993 when Asupathi Pannaiyar, father of Subash Pannaiyar, of Moolakkarai near Srivaikuntam was murdered, in which Dalit leader Pasupathi Pandian was the main accused.