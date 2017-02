ஜெ.வுக்கு உண்மையாக நடந்து கொண்டவர் ஓ.பி.எஸ். - மாஜி ஆளுநர் ரோசய்யா புகழாரம்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு உண்மையாக நடந்து கொண்டவர் என்று மாஜி ஆளுநர் ரோசய்யா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Tamil Nadu governor K Rosaiah says, Panneer Selvam truley with ADMK chief Jayalalithaa