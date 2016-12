டெல்லி விசிட்டுப் பின் போயஸ் கார்டனுக்கு போகாத ஓபிஎஸ்- மன்னார்குடி கேங் ஷாக்!

போயஸ் தோட்டத்துக்கு சென்று சசிகலாவை சந்திக்காமல் இருக்கிறார் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம். டெல்லி பயணத்துக்கு பின்னர் இதுவரை முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் போயஸ் தோட்டம் செல்லவில்லை.

English summary

After the Delhi meeting, Tamilnadu Chief Minsiter O Panneerselvam not to visit Poes Garden.