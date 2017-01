சசி முதல்வரானால் அமைச்சரவையில் ஓபிஎஸ்-க்கு இடம் கிடைக்குமா? 2-வது இடத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி?

சசிகலா முதல்வரானால் அவரது அமைச்சரவையில் ஓபிஎஸ்-க்கு இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்குதான் சசிகலா அமைச்சரவையில் 2-வது இடம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

Sources said that If Sasikala will take over the Tamilnadu CM Post, O Panneerselvam faces to lost his No.2 Rank in Cabinet.