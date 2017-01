சசி முதல்வரானால் ஓபிஎஸ்ஸை டம்மியாக்க சசி தரப்பு பக்கா ப்ளான்!

சசிகலா முதல்வராகிவிடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறது மன்னார்குடி கோஷ்டி. அப்படி முதல்வரானால் ஓபிஎஸ்ஸை டம்மியாக்கும் வியூகங்களையும் வகுத்து வருகின்றனர்

English summary

Sources said that If Sasikala will take over the ADMK Govt, present CM Panneerselvam should force to Speaker Post by Mannarkudi gang.