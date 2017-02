எல்லா சாலைகளும் ஓபிஎஸ் வீட்டை நோக்கி.... மிஸ்டுகால் ஆதரவாளர்களுக்கு வாய்ஸ் கால் மூலம் நன்றி

முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு மிஸ்டு கால் மூலம் 35 லட்சம் பேரும், 5 நாட்களில் நேரில் சந்தித்து 3 லட்சம் பேரும் ஆதரவு அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அரசியல் தலைவர்களின் வருகையோடு தொண்டர்கள் கூ

English summary

Panneerselvam revolted against interim general secretary V K Sasikala on Tuesday,supporters have continued to stream into Panneerselvam's residence. According to the IT Wing volunteers at the venue, the count stands at 3 lakhs as of 2pm on Sunday. Me, your OPS calling you," he began, and went onto thank listeners for extending support to him.