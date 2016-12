காட்சிக்கு வந்தார் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன்.. சசிகலாவுடன் சமரசம்?

சசிகலாவுக்கு எதிர் நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளார் என கருதப்பட்ட அதிமுகவின் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் சமரச மார்க்கத்தில் இறங்கிவிட்டதாகவே தெரிகிறது.

English summary

Panruti Ramachandran finally comes out to the scene after Jayalalithaa's demise.