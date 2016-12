சின்னம்மாவுக்காக வரிந்து கட்டும் சீனியர் நிர்வாகிகள்... பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனின் தொடரும் மவுனம்!

சசிகலா விவகாரத்தில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தொடர்ந்து அமைதி காத்து வருகிறார். சசிகலா எதிர் அணிக்கு பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமை வகிக்கிறாரோ என்ற சந்தேகத்தை அதிமுக தொண்டர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

ADMK Cadres confuse over the Senior Leader Panruti Ramachandran's silence over Sasikala issue.