நீர் இருப்பு குறைந்ததால் பாபநாசம் அணையை மூட முடிவு: மக்கள் அதிர்ச்சி!!

நெல்லை நீர்மட்டம் குறைந்திருப்பதால் பாபநாசம் அணையை மூட முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் பொது மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

Papanasam dam may close soon due to less water. because of this water scarcity may occure.