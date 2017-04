கள்ளக்காதல் விவகாரம்.. கர்ப்பிணி பெண் அடித்துக் கொலை.. தாய், தந்தை கைது

கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் கர்ப்பிணி பெண்ணை அடித்துக் கொலை செய்ததாக தாய், தந்தை ஆகியோரை கைது செய்யப்பட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

parents arrested for death of his daughter in ariyalur