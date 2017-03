பெற்றோர் இறந்த சோகத்திலும் பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதிய மேட்டூர் மாணவி

மேட்டூர் அருகே சாலை விபத்தில் பெற்றோரை பறிகொடுத்த சோகத்திலும் மனம் தளராமல் மாணவி ஒருவர் பிளஸ் 2 தேர்வு எழுதிய சம்பவம் உருக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Parents died in accident student appearing for Plus 2 exam in English paper.