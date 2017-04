உணவுப் பாதுகாப்பு...மதுரைக்கு ஆய்வுக்கு வந்த நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு - வீடியோ

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுவிநியோகத் திட்டம் குறித்து ஆய்வு செய்ய ஜெ.சி திவாகர் ரெட்டி எம்.பி தலமையிலான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு மதுரை வந்துள்ளது.

English summary

Parliment standing committee headed by J.C. Diwakar Reddy has come Madurai to inquire about the food security and public distribution system in Madurai.