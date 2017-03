திராவிட படையை வீழ்த்த விடுவோமா? #திராவிடம்50

திமுகவை உருவாக்கிய அண்ணா தமிழக முதல்வராகி 50 ஆண்டுகள் இன்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. இதனை டுவிட்டரில் இளைஞர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Various Parties and Youths are celebrating the 50 years of Dravidian party rule, which captured the power from Congress 50 years back.