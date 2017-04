கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜன்... பதவி நீக்கம் கோரி அனைத்துக் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்! - வீடியோ

திருப்பூர் சாமளாபுரத்தில் டாஸ்மாக்குக்கு எதிராகப் போராட்டம் நடத்திய ஈஸ்வரி என்ற பெண்ணின் கன்னத்தில் அறைந்த ஏடிஎஸ்பி பாண்டியரஜனை பதவிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி அனைத்துக் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Thiruppur Samalapuram, All party people protested against Adsp Pandiyarajan, who slapped a woman named Eswari during a protest against TASMAC. They demanded that Adsp should be dismissed.