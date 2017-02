ஜெ. கொள்கைக்கு மாறாக ஆட்சி, கட்சி ஒரு குடும்பத்தின் கையில் போய்விட்டது- ஓபிஎஸ் ஆதங்கம்

ஜெயலலிதாவின் கொள்கைக்கு மாறாக ஆட்சியும் கட்சியும் ஒரு குடும்பத்தின் கையில் சென்றுவிட்டதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam says that Jayalalitha wanted to run the party by ADMK workers. But the party and ruling are in a family's hand.