ஆர்.கே. நகரில் டி.டி.வி.தினகரனுக்கு மதிமுக ஆதரவு? வைகோ கூறியது இதுதான்

ஆர்.கே நகர் இடைத்தேர்தலில் யாருக்கு அதரவு அளிப்பது தொடர்பாக கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Party's General panel will decide on TTV Dinakaran seeks support to contest in RK Nagar Election, says MDMK General Secretary Vaiko