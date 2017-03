ஒரு குடும்பத்தின் கையில் ஆட்சி செல்லக் கூடாது - சசிகலா குடும்பத்தைத் தாக்கிய ஆனந்தராஜ்

அதிமுக, ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தினர் கையில் சென்றுவிடக் கூடாது. எம்ஜிஆர், தன் அண்ணன் எம்.ஜி.சக்ரபாணியின் குடும்பம் ஆட்சியில் தலையிடுவதை விரும்பியது இல்லை என நடிகர் ஆனந்தராஜ் கூறினார்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Ananda raj in a pressmeet at his residence that Admk should not go into the hands pf particular family. MGR never liked his brother's family interference in part matters told Ananda raj.