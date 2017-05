அரசு பஸ் ஸ்டிரைக்... தனியார் பஸ்களில் கட்டண கொள்ளை - பயணிகள் அவதி

அரசு பஸ் ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தத்தை சமாளிக்க தனியார் பேருந்துகளை அதிகம் இயக்கப்பட்டன. ஆனால் அவை கட்டண கொள்ளையில் ஈடுபட்டதாக பயணிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

Passengers are stranded in roads as the private buses are charging too much as the Govt buses are on strike.