மருத்துவர்களின் மறியலைக் கண்டித்து நோயாளிகளின் உறவினர்களும் போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு!

சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் பயிற்சி மருத்துவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதைக் கண்டித்து நோயாளிகளின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது..

Thursday, March 16, 2017, 20:00 [IST]

Relatives of inpatients are protesting in the Rajiv Gandhi Govt Hospital against Doctor's road roko.