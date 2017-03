நோயாளிகளின் உறவினர்களும் போராட்டத்தில் குதித்ததால் மிரண்டுபோன சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை

சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் உறவினர்களும் போராத்தத்தில் குதித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Patients relatives also were protesting against doctors. They were urging doctors to withdra