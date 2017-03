2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்த மருத்துவர்கள் போராட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள்!

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களின் போராட்டம் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்ததால் நோயாளிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 19:43 [IST]

English summary

Patients suffered severely due to doctor's protest in chennai. Transport also suffered heavily.