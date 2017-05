தமிழக அரசின் ஆலோசகர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் பவன் ரெய்னா!

தமிழக அரசின் ஆலோசகர் பதவியை பவன் ரெய்னா ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

English summary

Pawan Reina has resigned as the adviser of the Government of Tamil Nadu. He resigned from his post following a complaint lodged with the double leaf icon issue.