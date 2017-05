நகைகளுடன் தலைமறைவாகிவிட்ட அடகு கடை உரிமையாளர்... அதிர்ச்சியில் மக்கள்! - வீடியோ

திருச்சி மணப்பாறையில் பொதுமக்கள் அடகு வைத்த நகைகளையும் பணத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு நகைக்கடை உரிமையாளர் உதயக்குமார் மறைவாகியுள்ளார்.

English summary

In Trichy Manapparai pawn shop owner Udhaya kumar run away with people's jewels and money.