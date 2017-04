8 மாதமாக கூலி கொடுக்காத ஊராட்சி... சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள்!

நூறு நாள் வேலைத் திட்டத்தில் 100க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கடந்த 8 மாதமாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை. அதனால் தொழிலாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Thirunelveli Ambasamudram, under Mahatma gandhi rural employment guarantee scheme 100 of workers not paid for last 8 moths. As they protested , officers promised to give the paymenst as soon as possible.