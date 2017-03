நாட்டில் அமைதி நிலவினால் வளமும் வளர்ச்சியும் இருக்கும் - எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேச்சு

நாட்டில் அமைதி நிலவினால் வளமும் வளர்ச்சியும் நீடிக்கும் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edapadi Palanisamy said the state has been a haven of peace prosperity, progress in sub inspector of Police traning school near Vandalur.