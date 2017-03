நெல்லையில் வேகமாக பரவும் பன்றிக்காய்ச்சல் ...பீதியில் பொதுமக்கள்!

நெல்லை மாவட்டத்தில் பன்றி காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

English summary

Continuous death in few days because of swine flu. People of Tirunelveli district are afraid of swine flu.