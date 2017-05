கடத்தல்... கொலைகள்... தீவிரவாதிகள் - டிரெண்ட் மாறும் டிவி சீரியல்கள்- தடை பண்ணுங்க!

சினிமாவில் வன்முறைகள் அதிகமாக உள்ளது என்ற விமர்சனம் முன் வைக்கப்படுகிறது. இப்போது டிவி சீரியல்களிலும் கொலை, பலாத்காரம், ஆள்கடத்தல் என அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Peolpe are worried and angered over the increasing violence in the TV serials.