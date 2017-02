ஹைட்ரோ கார்பன் திட்ட ஆலையை உடைக்க நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? நெடுவாசலில் நின்றபடி வைகோ ஆவேசம்

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், நெடுவாசலில் மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ள ஹைட்ரோகார்பன் எரிவாயு திட்டத்தை எதிர்த்து ஆயுதம் ஏந்தி போராட தயாராக வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார்.

English summary

People should protest with weapons, if they do so, i will be the first person, says Vaiko.