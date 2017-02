ஓ.பி.எஸ்சுக்கு ஆதரவாக வெடித்த மக்கள் புரட்சி! அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு போன் போட்டு மக்கள் நெருக்கடி

சென்னை: முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை அந்தந்த தொகுதி மக்கள் செல்போன் எஸ்.எம்.எஸ்கள் மூலம் கோரிக்கைவிடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.

எம்.எல்.ஏக்களின் செல்போன் எண்கள் சமூக வலைத்தளங்களில், வைரலாக பரவி வருகின்றன. பன்னீர் செல்வத்திற்கு மக்கள் ஆதரவு உள்ள நிலையில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு மட்டும், சசிகலாவுக்கு உள்ளது. எனவே மக்கள் தங்களது பலத்தை காட்ட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

அதிமுகவின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவை சேர்ந்த ஹரி இதற்கான முன்முயற்சியை எடுத்துள்ளார். அவர் தனது டிவிட்டர் ஹேண்டிலில், அனைத்து தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் எண்களையும் பகிர்ந்துள்ளார்.

If you feel tat decision taken by #OPS s right,take a min, call orTxt ur MLA.



All i could do is to create a platform to pass on voice of TN pic.twitter.com/UHDuclVTG6