நடுராத்திரியில் அதிமுக எம்எல்ஏ வீட்டு கதவை தட்டி குடிக்க தண்ணீர் கேட்ட பொதுமக்கள்!

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க வலியுறுத்தி வேடச்சந்தூர் எம்எல்ஏ வீட்டை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Water crisis throughout Tamil Nadu. Poor People buys drinking water, so people from Dindigul Dist has blockaded Vedachandur MLA Paramsivam's house.