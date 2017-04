லஞ்சம் வாங்குபவர்களை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு பாராட்டு விழா: போட்டுத் தாக்கிய கலெக்டர்!

லஞ்சம் வாங்குபவர்களை பிடித்துக்கொடுத்தால் நானே பாராட்ட விழா நடத்துவேன் என விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Vilupuram collector said that people can show that who is getting bribe. To the people i will conduct function.