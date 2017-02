சசிகலா முதல்வராவதை மக்கள் விரும்பவில்லை- ஜெ. தீபா

சசிகலா முதல்வராக தேர்வானது தமிழ்நாட்டுக்கு மிகமோசமான நாள், சசிகலா தமிழக முதல்வராக வருவதை மக்கள் விரும்பவில்லை என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ. தீபா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 16:40 [IST]

English summary

Deepa Jayakumar told that people of the state do not want Sasikala to be the Chief Minister. Asserting that she will herself contest elections. Deepa slammed Sasikala’s elevation saying that it will be sad if she becomes the Chief Minister.