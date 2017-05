வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்க முல்லைப் பெரியாறு அணையில் குளித்து மகிழும் மக்கள்!- வீடியோ

வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்கும் வகையில் முல்லைப் பெரியாறு அணையில் மக்கள் குளித்து மகிழ்ச்சியடைகின்றனர்.

English summary

People enjoying in Mullai periyar dam to tackle the heavy tempreture. childrens and adults taking bath in the dam.