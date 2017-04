பொதுமக்களை அலறவைக்கும் அண்ணா சாலை மெட்ரோ ரயில் பள்ளங்கள்!

சென்னை அண்ணா சாலையில் மெட்ரோ ரயில் சுரங்க பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அவ்வப்போது ஏற்படும் திடீர் பள்ளங்களால் அப்பகுதி மக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

English summary

A big hole created in Anna salai, mount road, today. Bus and car were rescued from the hole which they trapped. People who lives near Metro rail project work have fear on these.