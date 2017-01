ஏடிஎம்களில் ரூ.4500.. ஆங்காங்கே புதிய 500 ரூபாய் கிடைப்பதாக தகவல்!

பெரும்பாலானஏடிஎம்களில் இன்று 4500 ரூபாய் பணம் கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதேசமயம். பல இடங்களில் வழக்கம் போல ஏடிஎம் மையங்கள் மூடியே உள்ளன. திறந்துள்ள மையங்களில் புதிய 500 ரூபாய் நோட்டுக்கள் கிடைப்பதாக

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People gets Rupees 4500 in ATMs from today. After a long time People gets large amount from ATMs. So public feels good for easing controls.