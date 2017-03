“ஊர் கூடி ஊரணி காப்போம்” சாதித்து காட்டிய தூத்துக்குடி மக்கள் !

தூத்துக்குடி கோரம்பள்ளம் குளத்தில் உள்ள சீமைகருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகளில் பொதுமக்களே ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

people get united to clean water sources in tuticorin.