கோபியில் பெண்கள் ஆவேசம்.. காலிக் குடத்துடன் செங்கோட்டையனை முற்றுகையிட்டு போராட்டம்

கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே காலிக் குடங்களுடன் மறியலில் பெண்கள் ஈடுபட்டபோது அங்கு வந்த அமைச்சர் செங்கோட்டையனை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Water crisis throughout TamilNadu. People often protest against this. Gopichettypalayam people has blockaded Minister Chengottaiyan demanding to resolve water problem.