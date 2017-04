பெண்கள் மீது தாக்குதல்.. ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனுக்கு எதிர்ப்பு.. திருப்பூரில் மீண்டும் உண்ணாவிரதம்

பெண்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஏடிஎஸ்பி பாண்டியராஜனை பணிநீக்கம் செய்யக்கோரி திருப்பூர் சாமளாபுரத்தில் மீண்டும் உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

People keeping hunger strike again in Tirupur samalapuram demanding to take action on the ADSP Pandiyarajan. Shops also closed in Samalapuram for condemns police who did lahti charge on police.